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Cancelamento: temos que ser mais tolerantes e procurar dialogar

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 16:47

Publicado em 

04 fev 2021 às 16:47
O assunto é a cultura do cancelamento Crédito: Anete Lusina/Pexels
Desde o dia 25 de janeiro, a 'cultura do cancelamento' foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais. O período coincide com a exibição do Big Brother Brasil, da TV Globo. Cancelamento acontece quando alguma pessoa famosa fala, publica ou faz algo que gera uma repercussão negativa. Quanto maior o impacto, mais o julgamento do tribunal da internet costuma ser impiedoso. Em apenas 10 dias, o programa viu uma enxurrada de canceladores e cancelados, e deu pontapé para a discussão sobre o medo do cancelamento e a necessidade de cancelar o cancelamento. Assunto para análise de Adriana Müller. Ouça:
CBN e a Família - 04-02-21

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