Cancelamento: temos que ser mais tolerantes e procurar dialogar

Desde o dia 25 de janeiro, a 'cultura do cancelamento' foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais. O período coincide com a exibição do Big Brother Brasil, da TV Globo. Cancelamento acontece quando alguma pessoa famosa fala, publica ou faz algo que gera uma repercussão negativa. Quanto maior o impacto, mais o julgamento do tribunal da internet costuma ser impiedoso. Em apenas 10 dias, o programa viu uma enxurrada de canceladores e cancelados, e deu pontapé para a discussão sobre o medo do cancelamento e a necessidade de cancelar o cancelamento. Assunto para análise de Adriana Müller. Ouça: