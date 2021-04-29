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25 anos no ar!

Bodas de Prata: o que torna um relacionamento duradouro?

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller e os depoimentos de ouvintes

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:35

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:35
Adriana Müller fala sobre as bodas de prata Crédito: Freepik
No clima dos 25 anos da CBN Vitória, Adriana Müller traz as comemorações para o CBN e a Família e, nesta edição do quadro, fala sobre as bodas de prata! Como será a realidade de um casal que se mantém junto por tanto tempo? Quais os desafios que devem ser superados no dia a dia?
CBN e a Família - 29-04-21.mp3
A comentarista destaca: "não há segredo - ou modelo pronto - de resposta para o questionamento". Qual a dinâmica, então, que pode ser seguida por esses casais? Os ouvintes encaminharam depoimentos. Ouça!
 

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