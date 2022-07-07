Birra ou pirraça de criança podem ser um transtorno? Psicóloga explica!

Nesta edição do CBN e a Família, o tema em destaque foi motivado pelo ouvinte Giovani. Ele mandou a seguinte dúvida: "qual o limite da pirraça e o Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD)?". Ouça Adriana Müller:
CBN e a Familia - 07-07-22
Publicado em 07 de Julho de 2022 às 16:19
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