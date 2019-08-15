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CBN e a Família

Beijar o filho na boca: hábito do selinho é prejudicial?

A prática pode causar confusão na mente das crianças, segundo alguns especialistas, enquanto outros defendem que a 'maldade' está nos olhos de quem vê

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 19:19

Publicado em 

15 ago 2019 às 19:19
Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller traz como discussão um assunto que é comum a muitas famílias: aquele hábito, de alguns pais, de beijarem seus filhos na boca é algo saudável - demonstrando sentimentos de afeto e carinho - ou pode ser prejudicial, tornando a relação de forma mais erotizada? Um dos casos mais recentes envolveu a atriz Adriane Galisteu, que recebeu críticas nos comentários da foto de um selinho entre o marido, o empresário Alexandre Iódice, e o filho, Vittorio, de 9 anos. A prática pode causar confusão na mente das crianças, segundo alguns especialistas, enquanto outros defendem que a 'maldade' está nos olhos de quem vê. Confira!
CBN e a Família - 15-08-19.mp3

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