Beijar o filho na boca: hábito do selinho é prejudicial?

Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Muller traz como discussão um assunto que é comum a muitas famílias: aquele hábito, de alguns pais, de beijarem seus filhos na boca é algo saudável - demonstrando sentimentos de afeto e carinho - ou pode ser prejudicial, tornando a relação de forma mais erotizada? Um dos casos mais recentes envolveu a atriz Adriane Galisteu, que recebeu críticas nos comentários da foto de um selinho entre o marido, o empresário Alexandre Iódice, e o filho, Vittorio, de 9 anos. A prática pode causar confusão na mente das crianças, segundo alguns especialistas, enquanto outros defendem que a 'maldade' está nos olhos de quem vê. Confira!