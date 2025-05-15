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CBN e a Família

"Bebês reborn": universo de bonecas hiper-realistas expõe novos dilemas familiares

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 15 de Maio de 2025 às 17:31

Publicado em 

15 mai 2025 às 17:31
Bebê reborn
Bebê reborn Crédito: Pixabay
Virou o assunto das redes sociais! Nas últimas semanas, as redes sociais têm aderido à moda dos bebês reborn. Os reborn — que significa renascer, em inglês — são bonecos feitos à mão para se parecerem com bebês reais. Os "nenéns" são bonecos realistas que chamam cada vez mais a atenção de pessoas que querem ser “pais”, mas não querem um compromisso com uma criança de verdade. Influenciadores e até famosos contam experiências sobre como é a vida sendo “mãe” ou “pai”, incluindo encontros, passeios e até parto. Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller fala sobre o assunto e explica o que isso traz de impacto aos dilemas familiares. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 15-05-25

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