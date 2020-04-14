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CBN e a Família

Autocontrole e flexibilidade: como os casais enfrentam a quarentena

A explicação é da comentarista Adriana Müller

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 17:44

Publicado em 

14 abr 2020 às 17:44
relacionamento Crédito: Pixabay
O cenário de isolamento social a qual a população encontra-se submetida por conta do novo coronavírus, tem feito com que os casais passem por períodos de hiperconvivência. Afinal, a pandemia mudou os hábitos da população e ficar dentro de casa trouxe esse desafio a mais: a "convivência forçada" - praticamente 24 horas por dia ao lado do parceiro(a), entre quatro paredes. E, você, como está lidando com essa rotina afetiva? Este é o tema do CBN e a Família desta terça-feira (14) com a comentarista Adriana Müller.
Adriana alerta que "de algum modo a quarentena também vai fazer com que casais que, eventualmente, estavam mais 'distantes' possam rever suas prioridades e dar mais valor à companhia de vida", explica. Investir no diálogo é sempre, segundo a comentarista, o segredo para o relacionamento perdurar positivo. 
CBN E A FAMÍLIA - 14-04-20

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