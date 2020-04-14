Autocontrole e flexibilidade: como os casais enfrentam a quarentena

O cenário de isolamento social a qual a população encontra-se submetida por conta do novo coronavírus, tem feito com que os casais passem por períodos de hiperconvivência. Afinal, a pandemia mudou os hábitos da população e ficar dentro de casa trouxe esse desafio a mais: a "convivência forçada" - praticamente 24 horas por dia ao lado do parceiro(a), entre quatro paredes. E, você, como está lidando com essa rotina afetiva? Este é o tema do CBN e a Família desta terça-feira (14) com a comentarista Adriana Müller.