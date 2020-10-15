Atenção com a fadiga mental pelo excesso de videoconferências

As videoconferências e videochamadas, fenômeno em meio à pandemia, foram a forma encontrada para realizarmos reuniões de trabalho, falar com a família e os amigos no isolamento social. Diante desse cenário, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem de que maneira esse hábito virtual pode está impactando a nossa saúde mental e evitar que esse comportamento se torne nocivo.