Atenção com a fadiga mental pelo excesso de videoconferências

As videoconferências e videochamadas, fenômeno em meio à pandemia, foram a forma encontrada para realizarmos reuniões de trabalho, falar com a família e os amigos no isolamento social. Diante desse cenário, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem de que maneira esse hábito virtual pode está impactando a nossa saúde mental e evitar que esse comportamento se torne nocivo.
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O excesso de videoconferências até ganhou um nome dado pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP): "fadiga do zoom", por conta das queixas dos pacientes identificados por 54,8% dos psiquiatras entrevistados em uma pesquisa. "A gente até evita de falar sobre um 'novo normal', mas a gente não pode achar que é um comportamento natural essa fadiga e ponto. Precisamos ter um olhar atento", explica a comentarista.