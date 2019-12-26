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CBN E A FAMÍLIA

As lições que ficam de 2019: olhar pelo retrovisor ou seguir o mapa?

Às vésperas do dia 31 de dezembro, confira a análise da comentarista Adriana Muller

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 18:18

Publicado em 

26 dez 2019 às 18:18
Fim de ano: época de celebrações e balanço sobre 2019 Crédito: Divulgação
Estamos na última edição do "CBN e a Família" de 2019 e a comentarista Adriana Muller usa uma metáfora para nos ajudar a entender esta época de reflexões como balanço do ano e os projetos que manteremos para 2020. "É como o motorista de um carro, que usa o retrovisor e um mapa para se guiar. O retrovisor que observa o que passou e para fazer as manobras com segurança. O mapa é principal, que vai guiar o caminho desse carro para seu destino, para seu plano", diz.
Adriana explica que, nesta época do ano, é muito comum que a maior parte das pessoas foquem seus pensamentos - quase que numa retrospectiva interior - no que não conseguiu realizar no ano e nas promessas não cumpridas.
"Final de ano também é um momento de olharmos pra trás sobre o que serviu de bons aprendizados e lições de um ano que, por mais complicado que possa ter sido, nos trouxe bons momentos". Confira:
CBN e a Família - 26-12-19

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