As lições que ficam de 2019: olhar pelo retrovisor ou seguir o mapa?

Estamos na última edição do "CBN e a Família" de 2019 e a comentarista Adriana Muller usa uma metáfora para nos ajudar a entender esta época de reflexões como balanço do ano e os projetos que manteremos para 2020. "É como o motorista de um carro, que usa o retrovisor e um mapa para se guiar. O retrovisor que observa o que passou e para fazer as manobras com segurança. O mapa é principal, que vai guiar o caminho desse carro para seu destino, para seu plano", diz.