Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A FAMÍLIA

As lições da paternidade madura e a postura diante dos filhos

Ouça a edição desta quinta-feira (06) do CBN e a Família, com Adriana Müller!

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:31

Publicado em 

06 ago 2020 às 15:31
Pai e filho Crédito: Hannah Nelson/Pexels
Às vésperas do Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (09), as discussões em torno da paternidade madura ganham força. A comentarista Adriana Müller analisa que, com as transformações sociais dos últimos anos, muitos homens e, também mulheres, têm adiado o momento de terem filhos e passam a priorizar a necessidade de constituírem estabilidade profissional, emocional e familiar. Mas será que a idade pode ser um fator complicador para o desenrolar da criação e de um relacionamento de pai e filho? A resposta está na análise da comentarista! Ouça!
CBN e a Família - 06-08-20
"Eu diria que, muito mais do que apenas levarmos em conta o fator idade, é importante que a gente esteja atento sobre qual é o momento da vida em que esse futuro pai está e como ele próprio se enxerga nessa condição de zelar pela vida de uma outra pessoa. A conversa entre o casal - ou seja, entre esses futuros pais, também é muito importante para que se tenha uma real noção do impacto da chegada de um filho. Não por ser uma 'obrigação'", explica. Mas Adriana esclarece: "Autoridade independe da idade. Muitos pais de idade madura tendem a flexibilizar a criação, mas a criança precisa de autoridade. Papel de pai é diferente do papel de avô".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo
Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo
O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados