As lições da paternidade madura e a postura diante dos filhos

Às vésperas do Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (09), as discussões em torno da paternidade madura ganham força. A comentarista Adriana Müller analisa que, com as transformações sociais dos últimos anos, muitos homens e, também mulheres, têm adiado o momento de terem filhos e passam a priorizar a necessidade de constituírem estabilidade profissional, emocional e familiar. Mas será que a idade pode ser um fator complicador para o desenrolar da criação e de um relacionamento de pai e filho? A resposta está na análise da comentarista! Ouça!

"Eu diria que, muito mais do que apenas levarmos em conta o fator idade, é importante que a gente esteja atento sobre qual é o momento da vida em que esse futuro pai está e como ele próprio se enxerga nessa condição de zelar pela vida de uma outra pessoa. A conversa entre o casal - ou seja, entre esses futuros pais, também é muito importante para que se tenha uma real noção do impacto da chegada de um filho. Não por ser uma 'obrigação'", explica. Mas Adriana esclarece: "Autoridade independe da idade. Muitos pais de idade madura tendem a flexibilizar a criação, mas a criança precisa de autoridade. Papel de pai é diferente do papel de avô".