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Redes Sociais

CBN e a Família

Ansiedade e rede social: como identificar que o uso está fazendo mal à saúde

Quem aborda o assunto é a comentarista e psicóloga Adriana Müller

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 17:54

Publicado em 

02 fev 2023 às 17:54
Criança em frente à tela de celular, vício tecnológico, mexer no smartphone
Rede social pode oferecer gatilhos para pessoas ansiosas: veja como saber se há exagero Crédito: Freepik
As redes sociais facilitam a comunicação entre as pessoas, a troca de informações e inclusive geram novos empregos. Mas a dependência da internet pode fazer mal à saúde. Checar a cada instante aquela foto publicada e verificar o feed antes mesmo de levantar da cama podem ser sinais de que você está exagerando. Qual a relação entre as redes sociais e ansiedade? E como identificar quando o uso está fazendo mal à saúde? Tema para Adriana Müller nesta edição do CBN e a Família. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 02-02-23

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