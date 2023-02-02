Ansiedade e rede social: como identificar que o uso está fazendo mal à saúde

As redes sociais facilitam a comunicação entre as pessoas, a troca de informações e inclusive geram novos empregos. Mas a dependência da internet pode fazer mal à saúde. Checar a cada instante aquela foto publicada e verificar o feed antes mesmo de levantar da cama podem ser sinais de que você está exagerando. Qual a relação entre as redes sociais e ansiedade? E como identificar quando o uso está fazendo mal à saúde? Tema para Adriana Müller nesta edição do CBN e a Família. Ouça a conversa completa!