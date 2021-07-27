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CBN e a Família

Análise: esporte traz sentido à vida, sim. Qual marcou sua história?

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 17:27

Publicado em 

27 jul 2021 às 17:27
Final do surfe masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na foto, Ítalo Ferreira, medalha de ouro na competição
Final do surfe masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na foto, Ítalo Ferreira, medalha de ouro na competição Crédito: Jonne Roriz/COB
O clima olímpico toma conta do CBN e a Família! Mas afinal, qual é a relação entre esporte e família? Os esportes podem sim marcar a vida familiar das pessoas. É o que explica Adriana Müller, que convidou os ouvintes a compartilharem qual é o esporte que faz parte da sua vida - aquela modalidade que você fez no passado ou ainda faz! "O esporte também traz um sentido a vida das pessoas! O que sempre escuto são memórias do tipo: 'Nossa, foi super bom eu ter participado do grupo de natação'; 'do grupo de vôlei da época de escola, faculdade'... Tem todo o benefício físico, mental, emocional, relacional, de desenvolvimento de competências... E, claro, a marca da superação", aponta a comentarista. Ouça:
CBN e a Família - 27/07/2021

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