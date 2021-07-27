Análise: esporte traz sentido à vida, sim. Qual marcou sua história?

O clima olímpico toma conta do CBN e a Família! Mas afinal, qual é a relação entre esporte e família? Os esportes podem sim marcar a vida familiar das pessoas. É o que explica Adriana Müller, que convidou os ouvintes a compartilharem qual é o esporte que faz parte da sua vida - aquela modalidade que você fez no passado ou ainda faz! "O esporte também traz um sentido a vida das pessoas! O que sempre escuto são memórias do tipo: 'Nossa, foi super bom eu ter participado do grupo de natação'; 'do grupo de vôlei da época de escola, faculdade'... Tem todo o benefício físico, mental, emocional, relacional, de desenvolvimento de competências... E, claro, a marca da superação", aponta a comentarista. Ouça: