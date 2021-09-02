Análise: como as empresas podem valorizar a saúde mental dos funcionários?

Nesta semana, uma notícia chamou a atenção do mercado. A gigante americana Nike suspendeu as atividades em sua sede, no estado americano do Oregon, e decretou uma semana de folga para todos os funcionários. A iniciativa começou na segunda-feira (30) e vai até esta sexta (04). "Todos os nossos líderes estão enviando uma mensagem clara: Aproveite para relaxar, desestressar e passar tempo com seus entes queridos. Não trabalhe. É em momentos como este que sou muito grato por fazer parte deste time", ressaltou o CEO da empresa Matt Marrazo, em comunicado divulgado no LinkedIn. A comentarista Adriana Müller fala da relação trabalho e vida pessoal nesta edição do CBN e a Família. Ouça: