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CBN e a Família

Análise: como as empresas podem valorizar a saúde mental dos funcionários?

Ouça a psicóloga Adriana Müller

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 16:29

Publicado em 

02 set 2021 às 16:29
Sede da Nike, no Oregon (EUA)
Sede da Nike, no Oregon (EUA) Crédito: Nike/Divulgação
Nesta semana, uma notícia chamou a atenção do mercado. A gigante americana Nike suspendeu as atividades em sua sede, no estado americano do Oregon, e decretou uma semana de folga para todos os funcionários. A iniciativa começou na segunda-feira (30) e vai até esta sexta (04). "Todos os nossos líderes estão enviando uma mensagem clara: Aproveite para relaxar, desestressar e passar tempo com seus entes queridos. Não trabalhe. É em momentos como este que sou muito grato por fazer parte deste time", ressaltou o CEO da empresa Matt Marrazo, em comunicado divulgado no LinkedIn. A comentarista Adriana Müller fala da relação trabalho e vida pessoal nesta edição do CBN e a Família. Ouça:
CBN e a Família - 02/09/2021

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