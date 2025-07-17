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CBN e a Família

Amigos de longa data: qual a importância dessa relação em nossas vidas?

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 17 de Julho de 2025 às 17:36

Publicado em 

17 jul 2025 às 17:36
Amizades duradouras fazem bem para a saúde!
Amizades duradouras fazem bem para a saúde! Crédito: Pexels
O Dia do Amigo é recordado na data de 20 de julho, em diversos países da América do Sul, como Brasil e Argentina. O Dia do Amigo foi instituído inicialmente na Argentina, e a partir daí foi gradualmente adotado em outras partes do mundo. A data foi criada pelo professor de psicologia e filósofo argentino, Enrique Ernesto Febbraro, que se inspirou na chegada do homem à lua, em 20 de Julho de 1969. Segundo ele, esse feito não foi apenas uma vitória científica, como também uma oportunidade de se fazer amigos em o amigos em outra parte do universo. É sobre esse asunto que a comentarista Adriana Müller trata nesta edição de CBN e a Família: amizades duradouras são raras – e isso é parte do que as torna tão valiosas. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 17-07-25

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