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"Amigo que é amigo...": como você definiria sua amizade?

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 16:54

Publicado em 

07 jan 2021 às 16:54
As relações de amizade são discutidas no CBN e a Família Crédito: Roman Odintsov/Pexels
"Amigo que é amigo...?". Eternizada em diversas canções brasileiras, a amizade é o assunto de Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família! A comentarista analisa a relação entre os amigos. Como cantou o grupo Fundo de Quintal, devemos chorar o choro e sorrir o sorriso dos nossos amigos? A comentarista te convida a refletir sobre suas relações de amizade. Amigo que é amigo te empresta dinheiro, sempre guarda segredo e até mesmo te defende mesmo quando você está errado? Ouça:
CBN e a Familia - 07-01-21.mp3

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