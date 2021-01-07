"Amigo que é amigo...": como você definiria sua amizade?

"Amigo que é amigo...?". Eternizada em diversas canções brasileiras, a amizade é o assunto de Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família! A comentarista analisa a relação entre os amigos. Como cantou o grupo Fundo de Quintal, devemos chorar o choro e sorrir o sorriso dos nossos amigos? A comentarista te convida a refletir sobre suas relações de amizade. Amigo que é amigo te empresta dinheiro, sempre guarda segredo e até mesmo te defende mesmo quando você está errado? Ouça: