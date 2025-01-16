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CBN e a Família

Amigo é aquele que sabe torcer pelo sucesso do outro?

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 17:42

Publicado em 

16 jan 2025 às 17:42
Amigos
Amigos Crédito: Pexels
Recentemente foi histórica a conquista da atriz Fernanda Torres como a primeira pessoa brasileira a vencer um Globo de Ouro, pelo seu papel em "Ainda Estou Aqui", na categoria de Melhor Atriz de Drama. Contracenando com Fernanda Torres no filme, o ator Selton Mello esteve presente na cerimônia do Globo de Ouro e compartilhou sua empolgação e animação ao ver a atriz conquistar o prêmio em suas próprias redes sociais. Selton Mello também foi visto filmando a amiga enquanto ela dava entrevistas ou circulava pelo salão. Diante desse clima, nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller, convida os ouvintes a reflexão: o que, afinal, pode ser caracterizada como uma amizade verdadeira? "Amigo, realmente, é aquele que sabe torcer pelo sucesso do outro?". Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 16-01-25

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