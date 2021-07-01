Amadurecimento pessoal: quando sabemos que atingimos a maturidade?

O tema desta edição do CBN e a Família foi motivado pela dúvida do ouvinte Alessandro. Ele questionou: "Quero sugerir para o próximo quadro: maturidade, como sabermos se já alcançamos?". Adriana Müller, claro, aborda o tema do ouvinte e convida à reflexão: afinal, você se considera uma pessoa madura? Existe algum "grau" de maturidade em nossas vidas? A comentarista já adianta o ponto principal do tema: "A discussão não é só de idade. Maturidade aparece também como um amadurecimento cognitivo, afetivo e moral do indivíduo. Temos exemplos práticos disso em nossas vidas". Ouça a análise completa!