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CBN e a Família

Amadurecimento pessoal: quando sabemos que atingimos a maturidade?

A análise é da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:40

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:40
O assunto é amadurecimento pessoal
O assunto é amadurecimento pessoal Crédito: Pexels
O tema desta edição do CBN e a Família foi motivado pela dúvida do ouvinte Alessandro. Ele questionou: "Quero sugerir para o próximo quadro: maturidade, como sabermos se já alcançamos?". Adriana Müller, claro, aborda o tema do ouvinte e convida à reflexão: afinal, você se considera uma pessoa madura? Existe algum "grau" de maturidade em nossas vidas? A comentarista já adianta o ponto principal do tema: "A discussão não é só de idade. Maturidade aparece também como um amadurecimento cognitivo, afetivo e moral do indivíduo. Temos exemplos práticos disso em nossas vidas". Ouça a análise completa!
CBN e a Família - 01/07/2021

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