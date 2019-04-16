Afinal, por que o envelhecimento choca as pessoas?

Nesta edição do CBN e a Família vamos lançar um desafio aos ouvintes: como você se imagina aos 60, 70, 80 anos de idade? Para muitas pessoas o envelhecimento pode ser um verdadeiro desafio e também é cercado por medos que envolve todo esse processo. Sobre envelhecimento um fato recente chamou a atenção das pessoas. Em entrevista ao O Globo, a apresentadora Xuxa Meneghel afirmou: 'Meu envelhecimento choca as pessoas'. E disse mais: afirmou ser pressionada por fãs para ser eternamente jovem. É sobre este tema que vamos conversar com a comentarista Adriana Muller nesta terça-feira (16). Confira!