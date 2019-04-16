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CBN E A FAMÍLIA

Afinal, por que o envelhecimento choca as pessoas?

Para muitas pessoas o envelhecimento pode ser um verdadeiro desafio e também é cercado por medos que envolve todo esse processo

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 18:58

Publicado em 

16 abr 2019 às 18:58
Nesta edição do CBN e a Família vamos lançar um desafio aos ouvintes: como você se imagina aos 60, 70, 80 anos de idade? Para muitas pessoas o envelhecimento pode ser um verdadeiro desafio e também é cercado por medos que envolve todo esse processo. Sobre envelhecimento um fato recente chamou a atenção das pessoas. Em entrevista ao O Globo, a apresentadora Xuxa Meneghel afirmou: 'Meu envelhecimento choca as pessoas'. E disse mais: afirmou ser pressionada por fãs para ser eternamente jovem. É sobre este tema que vamos conversar com a comentarista Adriana Muller nesta terça-feira (16). Confira!
CBN e a Família - 16-04-19.mp3

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