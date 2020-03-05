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CBN E A FAMÍLIA

Afinal, existem regras para ser um "bom" filho?

Há pelo menos três critérios que podem ajudar na análise: o prático, o afetivo e o moral

Publicado em 05 de Março de 2020 às 18:25

Publicado em 

05 mar 2020 às 18:25
Pais e filhos Crédito: Pixabay
Os pais são essenciais na vida de um filho: geração, criação e passagem de valores. Servir de referência é um papel quase que exclusivo dos responsáveis nas relações familiares. Neste "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem acerca do papel de cada um como filhos. Afinal, você se considera um bom filho?
Na explicação de Adriana, muitas das vezes não nos damos conta de que também temos um papel importantíssimo para a convivência junto aos pais. "Pode-se cobrar muito dos pais em detrimento de uma autoavaliação de como a gente atua enquanto filhos mesmo", explica. Ela ressalta que há pelo menos três critérios que podem ajudar na análise: o prático, o afetivo e o moral. 
Ouça o quadro completo:
CBN e a Família - 05-03-20

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