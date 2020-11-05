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Redes Sociais

ETIQUETA E PACIÊNCIA

Afinal, como "sobreviver" aos grupos de Whatsapp?

Ouça as orientações da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:03

Publicado em 

05 nov 2020 às 17:03
Elegância e paciência são a chave para sobreviver aos grupos de "zap" Crédito: Divulgação
Todo mundo tem aquele grupo de Whatsapp que sempre gera situações estressantes e tem polêmicas variadas, não é mesmo? Já na reta final das eleições municipais em primeiro turno, marcada para dia 15 de novembro, em muitas redes sociais é possível se ver uma verdadeira avalanche de propagandas eleitorais e candidatos pedindo o voto do eleitor. No Whatsapp, aplicativo de mensagens mais popular no mundo, o cenário é ainda mais forte e há quem se incomode, por exemplo, quando aquele parente dispara uma mensagem pedindo voto para algum candidato ou até mesmo quando o assunto política entre em pauta, de alguma forma. Então afinal, como "sobreviver" ao grupo de família e amigos no "zap", ainda mais, nesse período? Tema para a comentarista Adriana Müller. "Para muitas pessoas pode parecer até 'bobeira', mas se minimamente não tivermos um pacto de tolerância e etiqueta até nesses espaços, o caminho pra intolerância fica forte", orienta. Ouça o quadro completo:
CBN e a Família - 05-11-20

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