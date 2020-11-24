Afinal, a família influencia na escolha do time de coração?

O assunto de hoje é a família e a uma paixão nacional: o futebol! Para quem acompanha e é vidrado no esporte, vai o seguinte questionamento: você sabe o que o levou a escolher seu time do coração? Afinal, que fatores podem ser decisivos para que, ainda na infância, as crianças possam definir para quem torcer? É sobre futebol e o impacto do esporte nas relações familiares que Adriana Müller trata nesta edição do CBN e a Família.