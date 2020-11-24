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Afinal, a família influencia na escolha do time de coração?

Ouça a explicação da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 15:57

Publicado em 

24 nov 2020 às 15:57
Adriana Müller fala sobre a escolha do time do coração nesta edição do CBN e a Família Crédito: Reprodução
O assunto de hoje é a família e a uma paixão nacional: o futebol! Para quem acompanha e é vidrado no esporte, vai o seguinte questionamento: você sabe o que o levou a escolher seu time do coração? Afinal, que fatores podem ser decisivos para que, ainda na infância, as crianças possam definir para quem torcer? É sobre futebol e o impacto do esporte nas relações familiares que Adriana Müller trata nesta edição do CBN e a Família.
"Quando a gente fala em futebol, naturalmente, já lidamos com uma paixão nacional, mas nessa relação de escolha do time do coração tem uma série de fatores pessoais que podem ser levados em conta. Cada fã do esporte vai ter uma história própria, uma relação individual de apego com aquele time e, também, a influência da família. Não apenas dos pais, mas pode ser com avós, tios e primos", analisa. Ouça:
CBN e a Família - 24-11-20

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