Adriana Müller: 'violência psicológica é o primeiro passo para outras violências'

Em meados do ano passado, entrou em vigor no Brasil a Lei 14.188/2021, que inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, a ser atribuído a quem causar dano emocional “que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões”. O crime pode ocorrer por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro método. A pena é de reclusão de seis meses a dois anos e multa. Assunto para Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família, que explica o que é violência psicológica e qual o perigo ela representa. Ouça: