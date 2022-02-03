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CBN e a Família

Adriana Müller: 'violência psicológica é o primeiro passo para outras violências'

A psicóloga explica o que é a violência psicológica, que foi incluída como crime no Código Penal, a ponta os perigos que ela representa

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 17:32

Publicado em 

03 fev 2022 às 17:32
Violência psicológica
Violência psicológica Crédito: Pixabay
Em meados do ano passado, entrou em vigor no Brasil a Lei 14.188/2021, que inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, a ser atribuído a quem causar dano emocional “que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões”. O crime pode ocorrer por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro método. A pena é de reclusão de seis meses a dois anos e multa. Assunto para Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família, que explica o que é violência psicológica e qual o perigo ela representa. Ouça:
CBN e a Família - 03/02/2022

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