Adolescente têm diferentes perfis mas pais devem manter diálogo

A fase da adolescência traz diversas transformações, inclusive no perfil dos filhos: os mais ligados aos esportes, outros com a tecnologia, além da moda e também com os estudos. Neste quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa que os temas que despontem nesta fase, com insegurança, aspirações e desejo de novidade precisam ser acompanhados por diálogo pelos pais. "Quem tem filho deve entender esse período pois já passou por ele. Qual foi o seu perfil?", questiona a psicóloga.