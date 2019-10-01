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CBN E A FAMÍLIA

Adolescente têm diferentes perfis mas pais devem manter diálogo

Que tipo de adolescente você foi à sua época?

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 20:07

Publicado em 

01 out 2019 às 20:07
Famílias devem dialogar sobre as fases da vida Crédito: Pixabay
A fase da adolescência traz diversas transformações, inclusive no perfil dos filhos: os mais ligados aos esportes, outros com a tecnologia, além da moda e também com os estudos. Neste quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa que os temas que despontem nesta fase, com insegurança, aspirações e desejo de novidade precisam ser acompanhados por diálogo pelos pais. "Quem tem filho deve entender esse período pois já passou por ele. Qual foi o seu perfil?", questiona a psicóloga.
A comentarista explica que, muitos pais, acabam por cobrar uma postura de seus filhos que estão nessa fase da vida, mas esquecem que também já tiveram seus momentos de rebeldia e conflitos internos, por exemplo. "Recordar essa fase da vida é uma das formas de entender como seus filhos estão no presente", diz.
Ouça a análise completa:
CBN e a Família - 01-10-19

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