"Adolescência": por que pais e responsáveis precisam ver à série?

Na série "Adolescência", da Netflix, um garoto de 13 anos é acusado de assassinar uma colega de escola, levando a família, a terapeuta e o investigador do caso a se perguntarem: o que realmente aconteceu? A série é um fenômeno mundial. Ela conta a história de Jamie Miller, um garoto de 13 anos que é acusado de assassinar uma colega de classe. Ao longo de 4 episódios, são abordados temas relacionados à violência on-line e à cultura de ódio a mulheres. Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller fala por que a série deve ser assistida por pais e responsáveis. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 27-03-25