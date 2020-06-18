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CBN E A FAMÍLIA

Adaptação e incerteza: desafios do professor com aulas na internet

Acompanhe a análise da comentarista Adriana Müller

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 17:31

Publicado em 

18 jun 2020 às 17:31
Sala de aula Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller traz como destaque para a discussão junto aos ouvintes a rotina de um dos profissionais diretamente impactados pela pandemia do novo coronavírus, o professor. É fato que a pandemia trouxe uma nova e repentina rotina para professores - e também alunos e pais -, sem as aulas em espaço físicos e migrando para o ambiente online. Mas como tem sido, afinal, essa rotina para os profissionais que lidam diretamente com diversos alunos?
"Tenho conversado com alguns professores, que me relatam uma rotina bem complicada. Antes, tipicamente, preparavam aula, entravam na sala, tinha uma dinâmica, que era puxada, mas havia uma rotina estabelecida. Hoje não tem mais essa rotina e não há interação com os alunos", comentou.
Adriana sinaliza que sentimentos como a insegurança - em virtude da necessidade de adaptação em tempo recorde às novas formas de interação junto aos alunos -, fadiga com rotinas de horários desreguladas e dúvidas e incertezas sobre o futuro são alguns dos temas que chamam a atenção nesse cenário. Acompanhe a análise completa da comentarista sobre o tema!
CBN E A FAMÍLIA - 18-06-20
 

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