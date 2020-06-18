Adaptação e incerteza: desafios do professor com aulas na internet

Sala de aula Crédito: Pixabay

Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller traz como destaque para a discussão junto aos ouvintes a rotina de um dos profissionais diretamente impactados pela pandemia do novo coronavírus, o professor. É fato que a pandemia trouxe uma nova e repentina rotina para professores - e também alunos e pais -, sem as aulas em espaço físicos e migrando para o ambiente online. Mas como tem sido, afinal, essa rotina para os profissionais que lidam diretamente com diversos alunos?

"Tenho conversado com alguns professores, que me relatam uma rotina bem complicada. Antes, tipicamente, preparavam aula, entravam na sala, tinha uma dinâmica, que era puxada, mas havia uma rotina estabelecida. Hoje não tem mais essa rotina e não há interação com os alunos", comentou.

Adriana sinaliza que sentimentos como a insegurança - em virtude da necessidade de adaptação em tempo recorde às novas formas de interação junto aos alunos -, fadiga com rotinas de horários desreguladas e dúvidas e incertezas sobre o futuro são alguns dos temas que chamam a atenção nesse cenário. Acompanhe a análise completa da comentarista sobre o tema!