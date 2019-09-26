A versão dos ditados populares para o Século 21

Computador está em casa e no ambiente de trabalho. Como você se refere a ele? Crédito: Pixabay

Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa como a rotina ligada a aparelhos tecnológicos e o uso de tantos equipamentos de informática acaba refletindo em novas versões da sabedoria popular - que procura transmitir pensamentos ou conhecimento em síntese.

"Isso mostra que tem uma geração que passa a ter entendimento de algumas situações que foram construídas quando a maioria dos aparelhos que usamos hoje sequer foram inventados", relata a psicóloga. "Imagine como ficaria o ditado 'a pressa é inimiga da perfeição', por exemplo?”. A resposta para esse seria: "A pressa é inimiga da conexão".

Ouça a análise completa e como ouvintes também fazem suas versões:

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Qual ditado popular você poderia adaptar?

Amigos, amigos, negócios à parte;

Amigos, amigos, senhas à parte.

Cavalo dado não se olha os dentes;

A arquivo dado não se olha o formato

Não adianta chorar sobre leite derramado;

Não adianta chorar sobre arquivo deletado.

Vão-se os anéis, ficam os dedos;

Vão-se os arquivos, ficam os back-ups.

Mais vale uma andorinha na mão do que dois voando;

Mais vale um arquivo no HD do que dois baixando.

Quando um não quer, dois não brigam;

Quando um não quer, dois não teclam.

Na vida nada se criar, tudo se transforma.