A versão dos ditados populares para o Século 21

Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa como a rotina ligada a aparelhos tecnológicos e o uso de tantos equipamentos de informática acaba refletindo em novas versões da sabedoria popular - que procura transmitir pensamentos ou conhecimento em síntese.
"Isso mostra que tem uma geração que passa a ter entendimento de algumas situações que foram construídas quando a maioria dos aparelhos que usamos hoje sequer foram inventados", relata a psicóloga. "Imagine como ficaria o ditado 'a pressa é inimiga da perfeição', por exemplo?”. A resposta para esse seria: "A pressa é inimiga da conexão".
Ouça a análise completa e como ouvintes também fazem suas versões:
CBN e a Família - 26-09-19.mp3
Qual ditado popular você poderia adaptar?
Amigos, amigos, negócios à parte;
Amigos, amigos, senhas à parte.
Cavalo dado não se olha os dentes;
A arquivo dado não se olha o formato
Não adianta chorar sobre leite derramado;
Não adianta chorar sobre arquivo deletado.
Vão-se os anéis, ficam os dedos;
Vão-se os arquivos, ficam os back-ups.
Mais vale uma andorinha na mão do que dois voando;
Mais vale um arquivo no HD do que dois baixando.
Quando um não quer, dois não brigam;
Quando um não quer, dois não teclam.
Na vida nada se criar, tudo se transforma.
Na informática nada se cria, tudo se copia... E depois se cola