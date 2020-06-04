A rotina diária é pesada e os finais de semana devem ter lazer

Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller convida aos ouvintes a refletirem sobre sua rotina durante a quarentena, mas por um ponto que desperta muitos comentários entre boa parte das pessoas: os finais de semana. Afinal, sábados e domingos são dias em que as pessoas, tradicionalmente, saem de casa, se divertem, viajam, jogam conversa fora num bar ou restaurante... Mas, e agora? Como tem sido sua rotina de ficar dentro de casa?
"A rotina é pesada, mas é importante pensarmos numa forma de deixar, ao menos, o final de semana mais leve, descontraído dentro de casa. Criar alguns pequenos rituais dentro do seu dia a dia podem ajudar", enfatiza. Entre as experiências compartilhadas pelos ouvintes estão a redescoberta de atividades antigas de passatempo juntos aos filhos, a experiência de assistir a novas séries e o "fenômeno" das lives musicais. Ouça a análise completa:
CBN E A FAMÍLIA - 04-06-20