A rotina diária é pesada e os finais de semana devem ter lazer

Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller convida aos ouvintes a refletirem sobre sua rotina durante a quarentena, mas por um ponto que desperta muitos comentários entre boa parte das pessoas: os finais de semana. Afinal, sábados e domingos são dias em que as pessoas, tradicionalmente, saem de casa, se divertem, viajam, jogam conversa fora num bar ou restaurante... Mas, e agora? Como tem sido sua rotina de ficar dentro de casa?