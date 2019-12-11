A mentira corrói os relacionamentos

Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa como a mentira pode interferir nos relacionamentos. "Primeiro é importante destacar que a polidez não deve ser esquecida, pois não se trata de jogar a verdade na cara, mas o bom trato é um valor moral e evita que a outra pessoa se ofenda", alerta. A psicóloga lembra que há um questionamento fundamental: se estou usando mentiras por quê estou nesse relacionamento? Não seria melhor terminar ou ter uma conversa sobre o que está incomodando? Ouça o quadro completo: