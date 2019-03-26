A influência da família na escolha profissional dos filhos

Você já levou seu filho para conhecer onde trabalha? Sabia que a rotina que ele presencia, em seu dia a dia, pode exercer influência numa escolha profissional mais à frente? Do ponto de vista negativo, muitos pais costumam projetar seus sonhos e suas vontades em seus filhos, como explica a comentarista Adriana Muller, no quadro CBN e a Família.

Por outro lado, há casos como o da astrofísica capixaba Marcelle Soares Santos. O pontapé para uma carreira de sucesso da capixaba começou quando ela observava o pai trabalhando em uma mineradora na Serra dos Carajás, no Pará, e se lembra de ter visitado áreas de explosões para retirada do minério e se encantado por esse universo. Até que ponto vai a influência familiar na escolha profissional dos filhos? Confira!