A importância do riso para a saúde mental. Afinal, rir é contagiante?

Nesta semana, um vídeo de um grupo de irmãs capixabas tomou conta das redes sociais. No registro, que já tem mais de 3,7 milhões de visualizações no TikTok, as seis tentam cumprir com um desafio de ópera, proposto pelo filho de uma delas. O que chamou a atenção na filmagem foi que, ao invés de cantarem, as irmãs acabam caindo na gargalhada durante toda a brincadeira.