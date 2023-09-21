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CBN e a Família

A importância do riso para a saúde mental. Afinal, rir é contagiante?

Ouça as análises da comentarista Adriana Müller

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 17:42

Publicado em 

21 set 2023 às 17:42
Alegria
Alegria Crédito: Pixabay
Nesta semana, um vídeo de um grupo de irmãs capixabas tomou conta das redes sociais. No registro, que já tem mais de 3,7 milhões de visualizações no TikTok, as seis tentam cumprir com um desafio de ópera, proposto pelo filho de uma delas. O que chamou a atenção na filmagem foi que, ao invés de cantarem, as irmãs acabam caindo na gargalhada durante toda a brincadeira.
Para destacar a importância do riso para a saúde mental, a comentarista Adriana Müller traz uma reflexão para o CBN e a Família desta semana: afinal, rir é contagiante? Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 21-09-23

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