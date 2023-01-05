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CBN e a Família

A importância do descanso: dicas para aproveitar o tempo livre nas férias

A análise é da comentarista Adriana Müller

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 17:41

Publicado em 

05 jan 2023 às 17:41
Descanso
Descanso Crédito: Pixabay
O descanso é algo essencial para a saúde, assim como a alimentação saudável e prática de exercício físico. Ele proporciona ao corpo o bem estar físico e mental. Ainda que manter o corpo ativo seja bom para ter uma melhor qualidade de vida, é graças aos momentos de repouso que recarregamos as energias para enfrentar os desafios diários. Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller fala sobre a importância do descanso e dicas de como aproveitar o tempo livre. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 05-01-23

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