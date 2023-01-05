A importância do descanso: dicas para aproveitar o tempo livre nas férias

O descanso é algo essencial para a saúde, assim como a alimentação saudável e prática de exercício físico. Ele proporciona ao corpo o bem estar físico e mental. Ainda que manter o corpo ativo seja bom para ter uma melhor qualidade de vida, é graças aos momentos de repouso que recarregamos as energias para enfrentar os desafios diários. Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller fala sobre a importância do descanso e dicas de como aproveitar o tempo livre. Ouça a conversa completa!