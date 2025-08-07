A importância da "paternidade ativa" na vida dos filhos

Nesse segundo domingo de agosto, dia 10, é recordado o Dia dos Pais. A data celebra os pais, sejam biológicos ou de coração. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Müller fala sobre a importância dos pais participarem ativamente da vida dos filhos. "É uma figura que serve de referência pra gente, que ensina os filhos a superarem os medos, que estão presentes, com a mão esticada, protegendo, cuidando e orientando", explica. Ouça a conversa completa!