Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Família

A importância da "paternidade ativa" na vida dos filhos

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 07 de Agosto de 2025 às 17:47

Publicado em 

07 ago 2025 às 17:47
A presença dos pais na vida dos filhos é essencial para o desenvolvimento da criança
A presença dos pais na vida dos filhos é essencial para o desenvolvimento da criança Crédito: Pexels
Nesse segundo domingo de agosto, dia 10, é recordado o Dia dos Pais. A data celebra os pais, sejam biológicos ou de coração. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Müller fala sobre a importância dos pais participarem ativamente da vida dos filhos. "É uma figura que serve de referência pra gente, que ensina os filhos a superarem os medos, que estão presentes, com a mão esticada, protegendo, cuidando e orientando", explica. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 07-08-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados