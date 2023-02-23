40 dias sem o que? O significado da quaresma para a psicologia

A Quarta-feira de Cinzas marcou o fim do Carnaval após dias de muita folia para alguns e descanso para outros. Mas o dia 22 de fevereiro marcou também o início da quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa e costuma ser um período de mais reflexão para os católicos. Mas o que a penitência, o juramento ou o corte de algum hábito pode significar para psicologia? Nesta edição do CBN e a Família, a psicóloga Adriana Müller traz um olhar sobre o assunto. E você, pretende fazer jejum de algum comportamento ou sentimento? Ouça a conversa completa!