Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e família

2020 começou: estabeleça uma meta possível até o fim do mês

Comentarista Adriana Muller propõe que as pessoas pensem em objetivos possíveis para que possam cumpri-los

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 20:56

Publicado em 

02 jan 2020 às 20:56
Queima de fogos na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Lucas Sandonato
Estamos no primeiro quadro CBN e a Família de 2020 e, neste clima de início de ano, hoje queremos saber: afinal, que hábitos você quer começar e inserir na sua rotina ao longo de 2020? Mas o desafio vai mais além: a comentarista Adriana Muller propõe aos ouvintes pensarem em uma meta possível para este mês. Afinal, desta forma eles podem obter sucesso e, com isso, se fortalecerem para encarar as metas mais difíceis, além dos desafios cotidianos.
Qual será sua meta até o final de janeiro? Confira!
CBN e a Família - 02-01-20.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados