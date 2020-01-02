2020 começou: estabeleça uma meta possível até o fim do mês

Estamos no primeiro quadro CBN e a Família de 2020 e, neste clima de início de ano, hoje queremos saber: afinal, que hábitos você quer começar e inserir na sua rotina ao longo de 2020? Mas o desafio vai mais além: a comentarista Adriana Muller propõe aos ouvintes pensarem em uma meta possível para este mês. Afinal, desta forma eles podem obter sucesso e, com isso, se fortalecerem para encarar as metas mais difíceis, além dos desafios cotidianos.