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ADRIANA MÜLLER

É TOC ou mania? Saiba o que ter atenção no seu comportamento

Ouça as orientações da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 16:18

Publicado em 

06 abr 2021 às 16:18
Adriana Müller aborda as manias e o TOC Crédito: Pixabay
Durante o período de quarentena, cresceu o número de relatos de pessoas que perceberam a repetição de certos comportamentos. Mas e quanto essa possível "mania" pode se tornar algo mais grave e passa a comprometer a sua saúde mental? Este é o tema do CBN e a Família, com Adriana Müller. 
CBN e a Família - 06-04-21
Ela aponta que o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade e que a principal característica é a presença de crises recorrentes de obsessões e compulsões na vida da pessoa. Ouça!

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