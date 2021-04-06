É TOC ou mania? Saiba o que ter atenção no seu comportamento

Durante o período de quarentena, cresceu o número de relatos de pessoas que perceberam a repetição de certos comportamentos. Mas e quanto essa possível "mania" pode se tornar algo mais grave e passa a comprometer a sua saúde mental? Este é o tema do CBN e a Família, com Adriana Müller.
CBN e a Família - 06-04-21
Ela aponta que o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade e que a principal característica é a presença de crises recorrentes de obsessões e compulsões na vida da pessoa. Ouça!