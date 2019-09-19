É preciso entender os sinais da depressão e oferecer ajuda correta

Depressão Crédito: Pixabay

Durante o mês de setembro, várias campanhas são realizadas com o objetivo de dar destaque a problemas de saúde, como o Setembro Amarelo, que aborda a maior conscientização sobre preservar a vida e esclarecer sobre causas do suicídio. Apesar desse momento, é sempre um desafio abordar o tema. Neste quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa a importância disso.

“Precisamos de falar sobre o assunto. Mas, antes de falar, precisamos entender e refletir sobre sintomas como a depressão”, por exemplo.

Dado recente do Ministério da Saúde - divulgado nesta semana - revela que os atendimentos de jovens com depressão na rede pública de saúde (SUS) aumentou 115% entre 2015 e 2018. Como podemos conversar sobre isso?

"É preciso dialogar. Estar atento aos sinais que esses jovens emitem. Eles estão muito conectados pela rede social, mas nem sempre estão falando com as pessoas mais preparadas. Temos que nos preparar para ouvir e para conversar, sem minimizar os problemas que são relatados. É necessário, inclusive, saber encaminhar para ajuda". Ouça a explicação completa:

Your browser does not support the audio element. CBN e a Família - 19-09-19

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