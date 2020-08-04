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CBN E A FAMÍLIA

É possível envolver filhos de qualquer idade nas tarefas domésticas

Ouça a edição desta terça-feira (04) do CBN e a Família, com Adriana Müller!

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 15:42

Publicado em 

04 ago 2020 às 15:42
Envolver os filhos nas tarefas domésticas é desafio para pais e mães Crédito: Gustavo Fring/Pexels
Você, pai ou mãe, tem conseguido envolver os seus filhos nas tarefas domésticas mais simples? Sob uma quarentena, em virtude da pandemia do novo coronavírus, as famílias passaram a ficar mais tempo juntas e se depararam com a necessidade de dividir responsabilidades e obrigações do dia a dia. Esse é o assunto de Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família! A comentarista pede licença para "entrar" na casa dos ouvintes em busca dessa resposta. Ouça!
CBN e a Família - 04-08-20.mp3
Para Adriana, desde que devidamente acompanhadas, envolver as crianças nessa relação pode ajudar a estabelecer o senso de organização e responsabilidade. "Simples hábitos, como orientar com que o filho organize seus brinquedos após brincar, e o auxiliar a arrumar a sua cama, são atitudes que podem ajudar a construir um senso de organização, que vai ser tão importante para a vida adulta", orienta a comentarista. "A partir de uns 8 anos, já pode orientar com atividades mais elaboradas como lavar pequenos objetos ou guardar a roupa limpa. Já os adolescentes devem ter tarefas específicas para o dia e, com isso, entenderem a responsabilidades que todos têm em casa", ensina.

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