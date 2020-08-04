É possível envolver filhos de qualquer idade nas tarefas domésticas

Você, pai ou mãe, tem conseguido envolver os seus filhos nas tarefas domésticas mais simples? Sob uma quarentena, em virtude da pandemia do novo coronavírus, as famílias passaram a ficar mais tempo juntas e se depararam com a necessidade de dividir responsabilidades e obrigações do dia a dia. Esse é o assunto de Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família! A comentarista pede licença para "entrar" na casa dos ouvintes em busca dessa resposta. Ouça!

Para Adriana, desde que devidamente acompanhadas, envolver as crianças nessa relação pode ajudar a estabelecer o senso de organização e responsabilidade. "Simples hábitos, como orientar com que o filho organize seus brinquedos após brincar, e o auxiliar a arrumar a sua cama, são atitudes que podem ajudar a construir um senso de organização, que vai ser tão importante para a vida adulta", orienta a comentarista. "A partir de uns 8 anos, já pode orientar com atividades mais elaboradas como lavar pequenos objetos ou guardar a roupa limpa. Já os adolescentes devem ter tarefas específicas para o dia e, com isso, entenderem a responsabilidades que todos têm em casa", ensina.