'De like em like': flertar pelas redes sociais é traição?

Nesta edição do CBN e a Família, o assunto é relacionamento! Mas sob uma ótica bem atual, que ganhou ainda mais força na pandemia, momento no qual as pessoas têm passado mais tempo conectadas e vidradas ao aparelho celular: o flerte virtual. Será que dar aquela "espiadinha" num perfil alheio, que você achou interessante, pode ser considerado traição? E quando, mesmo comprometido, você curte uma foto de outra pessoa - e surge um interesse, ainda que mínimo - isso pode acarretar em algum problema à relação do casal? Adriana Müller analisa essas situações. É traição ou não é? Ouça!