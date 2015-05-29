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Setor de habitação contribui para a desaceleração na inflação

Contratos de aluguel ficarão com reajuste abaixo do esperado. Ouça o comentário do economista Bruno Funchal

Publicado em 29 de Maio de 2015 às 15:46

Publicado em 

29 mai 2015 às 15:46
Setor de habitação contribui para desaceleração na inflação. Contratos de aluguel ficarão com reajuste abaixo do esperado. Ouça o comentário do economista Bruno Funchal. A principal contribuição para a desaceleração registrada na inflação ao consumidor veio do grupo Habitação. De abril para maio, Habitação saiu de 1,42% para 0,75%, puxado pelo comportamento do item tarifa de eletricidade residencial (de 6,05% para 1,78%).
Economia e Você - Bruno Funchal - 29-05-15
As maiores influências de baixa para o IPC na passagem de abril para maio foram tangerina (de 1,99% para -25,03%), gasolina (de -0,01% para -0,61%), mamão papaya (de 16,03% para -12,55%), alface (de 1,37% para -7,03%) e tarifa de telefone residencial (de -0,60% para -0,86%).
Pressão do câmbio. Se o dólar permanecer com o atual ritmo de alta, o câmbio pode voltar a pressionar para cima o IGP-M. A avaliação é da equipe de análise econômica da Gradual Investimentos. Em parte, a desaceleração do indicador de preços da FGV neste mês aconteceu por conta do patamar mais baixo da moeda americana em relação ao real. No período de coleta dos preços, a moeda americana operou em patamar bem mais baixo que os atuais R$ 3,15. Por vários dias, foi negociado abaixo dos R$ 3.
O principal peso para o menor ritmo de apreciação do indicador veio dos preços no atacado. A variação do IPA caiu de 1,41% em abril para 0,30%. Nesse resultado, predominou a queda nos preços dos alimentos in natura que são dolarizados.
Setor habitação contribui a desaceleração na inflação. Contratos de aluguel ficarão com reajuste abaixo do esperado. Ouça o comentário do economista Bruno Funchal.  
A principal contribuição para a desaceleração registrada na inflação ao consumidor veio do grupo Habitação. De abril para maio, Habitação saiu de 1,42% para 0,75%, puxado pelo comportamento do item tarifa de eletricidade residencial (de 6,05% para 1,78%).
 
As maiores influências de baixa para o IPC na passagem de abril para maio foram tangerina (de 1,99% para -25,03%), gasolina (de -0,01% para -0,61%), mamão papaya (de 16,03% para -12,55%), alface (de 1,37% para -7,03%) e tarifa de telefone residencial (de -0,60% para -0,86%).
 
Pressão do câmbio. Se o dólar permanecer com o atual ritmo de alta, o câmbio pode voltar a pressionar para cima o IGP-M. A avaliação é da equipe de análise econômica da Gradual Investimentos. Em parte, a desaceleração do indicador de preços da FGV neste mês aconteceu por conta do patamar mais baixo da moeda americana em relação ao real. No período de coleta dos preços, a moeda americana operou em patamar bem mais baixo que os atuais R$ 3,15. Por vários dias, foi negociado abaixo dos R$ 3. 
 
O principal peso para o menor ritmo de apreciação do indicador veio dos preços no atacado. A variação do IPA caiu de 1,41% em abril para 0,30%. Nesse resultado, predominou a queda nos preços dos alimentos in natura que são dolarizados.

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