Redução da desoneração da folha de pagamento e suas contrapartidas

A falta de entendimento entre Planalto e Congresso continua a gerar consequências e o dá de um lado e tira do outro continua se repetindo. Essa semana foi mais um exemplo disso. Depois de todo esforço do governo em votar e passar a reversão da desoneração da folha de pagamento, o que geraria uma receita extra de mais de R$ 12 bilhões por ano, o Congresso também votou o reajuste do mínimo e acabou estendendo a forma de reajuste para todos os benefícios da Previdência Social, estimando um aumento dos gastos na ordem de R$ 9 bilhões por ano, eliminando boa parte (ou quase todo) do ganho gerado pela desoneração. O pior é que você com isso desestimula o setor produtivo sem a contrapartida esperada, servindo apenas para gerar benefícios. Novamente, assim como a votação da MP da Previdência, o que parecia bom para as contas do governo acabou péssimo. Ouça o comentário de Bruno Funchal.