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Redução da desoneração da folha de pagamento e suas contrapartidas

Projeto de lei que retira desonerações concedidas pelo governo nos últimos anos estabelece que empresas que pagam alíquota de 1% passarão a pagar 2,5%

Publicado em 26 de Junho de 2015 às 15:47

Publicado em 

26 jun 2015 às 15:47
A falta de entendimento entre Planalto e Congresso continua a gerar consequências e o dá de um lado e tira do outro continua se repetindo. Essa semana foi mais um exemplo disso. Depois de todo esforço do governo em votar e passar a reversão da desoneração da folha de pagamento, o que geraria uma receita extra de mais de R$ 12 bilhões por ano, o Congresso também votou o reajuste do mínimo e acabou estendendo a forma de reajuste para todos os benefícios da Previdência Social, estimando um aumento dos gastos na ordem de R$ 9 bilhões por ano, eliminando boa parte (ou quase todo) do ganho gerado pela desoneração. O pior é que você com isso desestimula o setor produtivo sem a contrapartida esperada, servindo apenas para gerar benefícios. Novamente, assim como a votação da MP da Previdência, o que parecia bom para as contas do governo acabou péssimo. Ouça o comentário de Bruno Funchal. 
Economia e Você - Bruno Funchal - 26-06-15
A DESONERAÇÃOPeça-chave do ajuste fiscal do governo, o projeto de lei que retira desonerações concedidas pelo governo nos últimos anos estabelece que empresas que pagam alíquota de 1% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) passarão a pagar 2,5%. Setores que hoje pagam alíquota de 2% passarão a contribuir com 4,5%. A previsão do governo era que a arrecadação aumentasse em R$ 12,5 bilhões por ano, mas, com a exclusão de alguns segmentos, a estimativa agora é a de arrecadar entre R$ 10 bilhões e R$ 10,5 bilhões. 

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