Prévia do PIB de 2014 aponta contração

O resultado oficial do PIB, porém, será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 27 de março. Se confirmada a expectativa do Banco Central, o resultado do desempenho da economia brasileira, em 2014, será o pior desde 2009 – quando o país sentia os efeitos da crise financeira internacional e o PIB registrou retração de 0,33%. Em 2010, 2011 e 2012, a expansão foi de, respectivamente, 7,53%, 2,73% e 1,03%. Em 2013, o PIB cresceu 2,49% (valor revisado).Pior que as expectativasO resultado da "prévia do PIB" veio pior que expectativa do mercado financeiro, colhida na semana passada. Os analistas dos bancos previram uma alta de apenas 0,07% para o PIB do ano passado. O próprio BC previu, em dezembro do ano passado, que o PIB avançaria somente 0,2% em 2014. Ja a última previsão do governo, feita em novembro, era de uma elevação de 0,5%.Contração no fim do anoOs dados do Banco Central também apontam que a economia brasileira terminou o ano de 2014 com queda. Foi registrada contração tanto em dezembro quanto no quarto trimestre do ano passado. O IBC-Br mensal, após o ajuste sazonal, registrou recuo de 0,55% em dezembro – a maior retração desde junho, quando o indicador recuou 1,59%.Já no último trimestre de 2014, segundo indica a "prévia do PIB" do Banco Central, houve uma contração de 0,15%. Os números revisados indicam uma alta de 0,05% no primeiro trimestre do último ano, uma retração de 0,88% no segundo trimestre e uma alta de 0,48% no terceiro trimestre.Definição dos jurosO IBC-Br é uma das ferramentas usadas pelo Banco Central para definir a taxa básica de juros (Selic) do país. Com o menor crescimento da economia, por exemplo, teoricamente haveria menos pressão inflacionária. Atualmente, os juros básicos estão em 12,25% ao ano e a expectativa do mercado, até o momento, é de nova elevações: para 12,50% ao ano, no início de março e para 12,75% ao ano no final de abril.Pelo sistema de metas de inflação que vigora no Brasil, o BC precisa calibrar os juros para atingir as metas preestabelecidas. Quanto maiores as taxas, menos pessoas e empresas dispostas a consumir, o que tende a fazer com que os preços baixem ou fiquem estáveis.Para 2015 e 2016, a meta central de inflação é de 4,5%, com um intervalo de tolerância de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Desse modo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país e medida pelo IBGE, pode ficar entre 2,5% e 6,5%, sem que a meta seja formalmente descumprida.O que esperar de 2015O ano de 2015 já começa um tanto debilitado pelo resultado ruim do final de 2014, e com aumentos acima do esperado na inflação, 7,14% no acumulado em 12 meses, podendo chegar a 7,5% em fevereiro no acumulado. Assim, apesar do baixo crescimento, os preços seguem pressionados muito por conta dos choques de oferta, como nos preços das energia e combustíveis, e também por conta de uma menor produtividade agrícola por conta da seca. Esses elementos colabora para uma inflação maior e um juros maior, reprimindo ainda mais a economia. Cada revisão de crescimento do PIB brasileiro mostra a piora na expectativa dos agentes. O ano começou com uma expectativa de crescimento pouco acima de zero, e hoje passamos para o campo de crescimento negativo. Agora é torcer para que esse seja o resultado final para 2015, que não tenhamos problemas mais graves como falta d’agua e de energia. Se isso acontecer o resultado para a economia será desastroso, e entraríamos em recessão forte.