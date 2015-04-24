Petrobras finalmente divulga balanço de 2014

Bruno Funchal -

No after Market de quarta feita, a Petrobrás, finalmente, divulgou seu balanço de 2014. A companhia registrou no ano passado um prejuízo de R$ 21,587 bilhões, contra um lucro de R$ 23,6 bilhões em 2013. O prejuízo líquido de R$ 21,6 bilhões em 2014 é o maior desde 1991, quando a Petrobras registrou perdas de R$ 1,21 bilhão, segundo dados da Economatica, em valores corrigidos pela inflação.No balanço auditado, a companhia reduziu o valor de seus ativos em R$ 44,3 bilhões (perda por impairment), após ter reavaliado uma série de projetos, principalmente a Refinaria Abreu e Lima e o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).Segundo a Petrobras, a desvalorização dos ativos foi calculada levando em consideração, sobretudo, três fatores: a queda nos preços do petróleo (a nota explicativa apresenta uma hipótese de barril do petróleo a 85 dolares no longo prazo e um dólar a 2,65!!!), a redução da demanda e o atraso em projetos de refino no país por um longo período.

Your browser does not support the audio element. Economia e Você - Bruno Funchal - 24-04-15

A Petrobras informou no balanço que a baixa contábil pelo esquema de pagamentos indevidos investigado pela Lava Jato foi de R$ 6,194 bilhões. Ou seja, essa foi a perda por corrupção, segundo a estatal. A petroleira afirmou, no entanto, que não consegue identificar especificamente os valores de cada pagamento indevido.

Sobre a metodologia utilizada, a companhia explicou que listou todas as empresas citadas nas investigações e os contratos assinados com as contrapartes. Depois, calculou o valor desses contratos, identificando todos os pagamentos feitos, e aplicou um percentual fixo de 3% sobre o valor total, para estimar os gastos adicionais sobre o "montante total dos contratos”. Note que esse método de cálculo assume que as empresas que participavam do cartel não tinham lucro algum. Não consigo imaginar uma situação dessa. Os 3% era apenas o que os partidos ganhavam, mas e as empreiteiras?

A preocupação sobre o balanço continua, a despeito do capex (despesas de capital ou investimento em bens de capital) bem abaixo do esperado, principalmente por conta das expectativas da empresa de que o petróleo pode voltar próximo de US$ 90 o barril.

A alavancagem também é uma preocupação em meio aos problemas estruturais da companhia. Os resultados auditados da Petrobras e baixas contábeis não ajudam a resolver problemas estruturais da companhia, ela precisa adotar uma série de medidas difíceis para lidar com os problemas atuais, que incluem cortar capex, uma venda agressiva de ativos, entre outros. Outro ponto ainda não resolvido são os processos e as punições que poderão vir nos Estados Unidos. Isso deve trazer mais perdas para pagar minoritários e até mesmo dificuldades para captação de recursos novos.

Mas há boas notícias? Apesar da preocupação com a companhia, a publicação do balanço auditado da Petrobras é o passo mais importante dado recentemente pela empresa, na medida em que dissipa o risco de os credores pedirem antecipação para o pagamento das dívidas, evita o risco de um novo rebaixamento imediato do rating e pode reabrir o mercado para captação de bônus no exterior para empresas brasileiras.

Enfim o Balanço de 2014 da Petrobras saiu!

No after Market de quarta feita, a Petrobrás, finalmente, divulgou seu balanço de 2014. A companhia registrou no ano passado um prejuízo de R$ 21,587 bilhões, contra um lucro de R$ 23,6 bilhões em 2013. O prejuízo líquido de R$ 21,6 bilhões em 2014 é o maior desde 1991, quando a Petrobras registrou perdas de R$ 1,21 bilhão, segundo dados da Economatica, em valores corrigidos pela inflação.

No balanço auditado, a companhia reduziu o valor de seus ativos em R$ 44,3 bilhões (perda por impairment), após ter reavaliado uma série de projetos, principalmente a Refinaria Abreu e Lima e o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Segundo a Petrobras, a desvalorização dos ativos foi calculada levando em consideração, sobretudo, três fatores: a queda nos preços do petróleo (a nota explicativa apresenta uma hipótese de barril do petróleo a 85 dolares no longo prazo e um dólar a 2,65!!!), a redução da demanda e o atraso em projetos de refino no país por um longo período.

A Petrobras informou no balanço que a baixa contábil pelo esquema de pagamentos indevidos investigado pela Lava Jato foi de R$ 6,194 bilhões. Ou seja, essa foi a perda por corrupção, segundo a estatal. A petroleira afirmou, no entanto, que não consegue identificar especificamente os valores de cada pagamento indevido.

Sobre a metodologia utilizada, a companhia explicou que listou todas as empresas citadas nas investigações e os contratos assinados com as contrapartes. Depois, calculou o valor desses contratos, identificando todos os pagamentos feitos, e aplicou um percentual fixo de 3% sobre o valor total, para estimar os gastos adicionais sobre o "montante total dos contratos”. Note que esse método de cálculo assume que as empresas que participavam do cartel não tinham lucro algum. Não consigo imaginar uma situação dessa. Os 3% era apenas o que os partidos ganhavam, mas e as empreiteiras?

A preocupação sobre o balanço continua, a despeito do capex (despesas de capital ou investimento em bens de capital) bem abaixo do esperado, principalmente por conta das expectativas da empresa de que o petróleo pode voltar próximo de US$ 90 o barril.

A alavancagem também é uma preocupação em meio aos problemas estruturais da companhia. Os resultados auditados da Petrobras e baixas contábeis não ajudam a resolver problemas estruturais da companhia, ela precisa adotar uma série de medidas difíceis para lidar com os problemas atuais, que incluem cortar capex, uma venda agressiva de ativos, entre outros. Outro ponto ainda não resolvido são os processos e as punições que poderão vir nos Estados Unidos. Isso deve trazer mais perdas para pagar minoritários e até mesmo dificuldades para captação de recursos novos.