Perspectivas para 2015: ano de ajuste na economia brasileira

Depois de um ano de desempenho frustrante agora é a hora de ajustar a casa. Os anos anteriores foram marcados por diversas políticas equivocadas, como destaquei no comentário passado. Decisões equivocadas no campo fiscal e nas taxas de juros da economia comprometeram o desempenho do país e, com isso, ajustes estruturais precisam ser feitos para que a economia Brasileira volta a ter crescimento mais sólido e sustentável. Ouça o comentário de Bruno Funchal.

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Para crescimento econômico a expectativa é de termos um ano de 2015 não muito diferente ao que tivemos em 2014. A expectativa media de mercado é de um crescimento de 0,52%, onde a o mais pessimista espera uma contração da economia de 0,5% e o mais otimista um crescimento de 1,8%. Isso significa que o mercado espera que novamente não teremos um ano de recuperação.

A maior expectativa é para a maior aceleração da economia americana, iniciada já em 2014. A expectativa de mercado é a de que os EUA cresçam mais de 3%. Porém esse crescimento americano não será acompanhado de perto pelo crescimento dos outros grandes players internacionais (França 0,8%, Alemanha 1,2%, Italia 0,4%, Japão 1%, China 7%). Essa diferença no timing da recuperação tenderá a fortalecer o dólar frente as demais moedas e isso pode prejudicar a economia americana em um médio prazo.

Assim, o cambio em 2015 também deve se desvalorizar ainda mais. Fechamos o ano de 2014 com o dolar em torno dos 2,65 e devemos fechar 2015 em torno dos 2,76, com apostas para cambio próximo dos 3,20 inclusive. Isso é resultado da má performance da economia brasileira frente as demais, sem contar com um possível novo downgrade do risco Brasil.

Com relação ao cenário externo, existe previsão de uma melhora para o saldo da balança comercial brasileira. A expectativa para 2015 é de um superávit na ordem de 4 bilhões de Dólares, contra um déficit de 1,5 bi em 2014. Porém, é importante ressaltar que existem pessimistas apontando para um fraco desempenho da balança comercial brasileira em 2015, apontando para déficit de 8 bi de dólares. Isso seria efeito do encarecimento dos produtos nacionais, principalmente por conta da inflação que permanecerá alta.

Falando de inflação, esta continuará trazendo preocupações e quase certamente voltara a ficar novamente acima do teto da meta de 6.5%, tirando poder de compra dos consumidores. A expectativa média de mercado para a inflação em 2015 está em 6,59%, pior que 2014 que ficou em torno dos 6,5%. Nesse caso temos que torcer que o povo brasileiro não volte a se acostumar com a inflação e com a falta de comprometimento do BACEN. Vale ressaltar que os mais pessimistas estimam uma inflação de 8%, muito explicado pelo ajuste de preços represados no período eleitoral.

Junto com a inflação alta, a expectativa é de que os juros continuem subindo. Fechamos o ano de 2014 em 11,75% e temos o mercado esperando uma selic de 12,50% para o final de 2014, com algumas apostas chegando até 13%. Junto com o aperto monetário, o aperto fiscal parece ainda mais imprescindível. Para isso, Joaquim Levy assumiu o ministério da fazenda, com o objetivo de retomar a credibilidade do país em termos fiscais. Sem a tal credibilidade, investidores ficam receosos em investir no país, podendo aumentar a percepção de risco em relação a capacidade de pagamento da dívida do governo brasileiro. Má performance fiscal, maior dívida e baixo crescimento são combinações que afugentam investidores internacionais e dificultam a retomada da economia. O ano de 2014 foi péssimo em termos fiscais, com o governo tendo um superávit de apenas 0,18% do PIB, longe de sua promessa de 1,9% do PIB. Para 2015 espera-se um superávit primário de 1,1% do PIB, com uma “meta” traçada de 1,2% do PIB. Com relação a dívida líquida brasileira espera-se um pequeno aumento, passando de 35,8% para 37% do PIB.