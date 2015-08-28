Para salvar as contas do governo em 2016, mais impostos. Este é o principal destaque o quadro Economia e Você na CBN desta sexta-feira (28). Ouça a participação do economista Bruno Funchal.

Your browser does not support the audio element. Economia e Você - Bruno Funchal - 28-08-15

O governo anunciou medidas para redução de gastos, antes tarde do que nunca. Fala-se da redução de 1º ministério e esse pode ser o primeiro passo para o ajuste de contas. Porém, com o fraco desempenho da economia brasileira, a receita tem ficado sempre aquém das expectativas do governo.

Dessa forma, se as medidas de corte dos programas e despesas não tiveram grande alcance para garantir o cumprimento da meta de economia de R$ 43,834 bilhões de 2016, o equivalente a 0,7% do PIB, o governo terá de recorrer a um aumento da carga tributária.

O rombo nas contas entre o que se projeta hoje de receitas e despesas sem novas medidas de aumento de impostos em comparação à meta de superávit primário de 0,7% do PIB - é superior a R$ 60 bilhões. O valor é maior do que a própria meta, o que mostra que a equipe econômica começou a preparar a proposta de Orçamento partindo de um déficit primário no fim do ano (12 bilhoes).

O problema é que o corte de programas e despesas obrigatórias que está sendo definido pela Junta Orçamentária (formada por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Casa Civil) é muito menor que o necessário para fechar as contas.

Por conta disso começam os debates em torno de duas medidas que seriam as principais para salvar o orçamento do ano que vem: a “simplificação” do PIS/COFINS; e a volta da CPMF.

O debate em relação ao primeiro está mais avançado. Hoje existem duas sistemáticas de cálculo para PIS e Cofins: pelo lucro real e pelo lucro presumido. A maior parte das empresas de serviços paga hoje o PIS/Cofins pelo lucro presumido, uma forma de tributação simplificada, com alíquota de 3,65% (0,65% de PIS e 3% de Cofins). Já as empresas que optam ser tributadas pelo lucro real pagam 9,25% (1,65% de PIS e 7,6% de Cofins) – mas registram como crédito o imposto pago por seus fornecedores.

Como o setor de serviços quase não tem insumos para gerar esse tipo de crédito, a tributação para as empresas pode subir. Além disso, as empresas que pagam pelo lucro presumido terão mais gastos com contabilidade.

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) mudança na cobrança do PIS e Cofins irá elevar em cerca 5% a tributação sobre as empresas prestadoras de serviços e pequenos negócios do país. Prometida para “brevemente” pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a proposta de unificação do PIS e da Cofins tem gerado preocupação no setor de serviços.

O projeto ainda não foi apresentado, mas entidades empresariais temem que a unificação dos tributos gere um aumento na carga tributária, principalmente no setor de serviços, segmento que representa quase 70% da economia brasileira.

Segundo o IBPT, a mudança acarretará em um aumento dos dois tributos de 3,65% para 9,25%, gerando um acréscimo na arrecadação anual do governo federal na ordem de R$ 50 bilhões anuais.

A proposta do governo de mudança da sistemática de calculo de PIS e Cofins não simplifica, ela torna o sistema muito mais complexo. O setor de serviços passa a ter uma carga tributária de mais do que o dobro do que tem hoje. O governo que criar uma sistemática muito parecida para todos os regimes de tributação hoje. Uma empresa de serviços que hoje paga 3,65% ela passa a pagar 9,25%.

A mudança também traria um custo adicional para as empresas. A maioria das empresas paga imposto sobre o lucro presumido. Não tenho uma escrituração contábil adequada, porque não preciso fazer. Tenho uma receita, tem um percentual e ponto. Se eu tivesse que fazer a contabilização, teria um custo adicional, e isso é uma fortuna.

Com relação a CPMF ainda não há definição sobre a conveniência de enviar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da CPMF. A proposta está sendo analisada pela presidente Dilma Rousseff. A única coisa que se sabe é que só há uma chance da volta desse tributo ser feita é se for vinculada a áreas especificas como saúde e educação, ridículo isso porque isso deveria já ser prioritário no orçamento e não contingente a um novo imposto. O congresso já sinalizou contrario a sua volta.