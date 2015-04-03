O resultado fiscal do governo Dilma

As contas do governo registraram em fevereiro o pior resultado para o mês desde o início da série histórica, em 1997. Segundo o Tesouro Nacional, foi registrado um déficit primário de R$ 7,35 bilhões no mês passado. Até então, o pior resultado para o segundo mês do ano havia sido registrado em 2013 – quando as contas ficaram no vermelho em R$ 6,61 bilhões, de acordo com dados do Tesouro Nacional.O resultado das contas públicas foi fortemente influenciado pelo fraco comportamento da arrecadação, devido ao fraco crescimento econômico. Em fevereiro deste ano, a arrecadação teve uma alta real de 0,49%, e foi o primeiro crescimento real desde setembro do ano passado. Detalhe: só aconteceu por conta do ingresso de receitas extraordinárias da ordem de R$ 4,64 bilhões.No acumulado dos dois primeiros meses deste ano, informou o governo federal, as contas do governo registraram um superávit primário – a economia para pagar juros da dívida pública e tentar manter sua trajetória de queda – de R$ 3,09 bilhões. Apesar de o resultado ser positivo, foi o menor valor para este período em seis anos – ou seja, desde 2009. Naquele ano, foi registrado um superávit primário de R$ 2,86 bilhões e a economia mundial se encontrava na pior crise das últimas décadas (crise financeira).A situação piora muito quando olhamos o déficit nominal (que acrescenta o gasto com os juros da dívida), esse é bastante assustador. Em fevereiro o resultado foi de mais de R$ 58 bi. Medindo os últimos 12 meses temos um déficit de mais de R$ 379 bilhões, ou 7,34% do PIB (record da série histórica do BC). Esse número mostra quão importante é um ajuste fiscal rigoroso, pois com um fraco crescimento da economia (menor receita) e com esse aumento de gastos, a dívida pode passar a ser insustentável.Compromisso da nova equipe econômicaO ministro da Fazenda, Joaquim Levy, fixou uma meta de superávit primário para o setor público (governo, estados, municípios e empresas estatais) de 1,2% do PIB para 2015 e de pelo menos 2% do PIB para 2016 e 2017.O objetivo do governo, segundo informou o ministro Levy no ano passado, foi estabelecer uma meta de superávit primário para os três próximos anos que contemple a estabilização e declínio da dívida pública. Para ele, essa meta é fundamental para o aumento da confiança na economia e para a consolidação dos avanços sociais.Medidas já anunciadasPara tentar atingir as metas fiscais, a nova equipe econômica já anunciou uma série de medidas nos últimos meses. Entre elas, estão mudanças nos benefícios sociais, como seguro-desemprego, auxílio-doença, abono salarial e pensão por morte, que ainda têm de passar pelo crivo do Congresso Nacional. Além disso, também subiram os juros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o setor produtivo, como forma de diminuir o pagamento de subsídios pelo governo.Outra medida foi a alta do IPI para automóveis no início deste ano, além do aumento de tributos sobre a gasolina, operações de crédito e cosméticos. O Ministério do Planejamento, por sua vez, anunciou a redução dos limites temporários de empenho para gastos no orçamento de 2015 e, mais recentemente, o bloqueio de restos a pagar e limitação de gastos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).Em janeiro, o secretário do Tesouro Nacional, Marcelo Saintive, confirmou que não haverá mais repasses do governo ao setor elétrico, antes estimados em R$ 9 bilhões para este ano, o que deverá elevar ainda mais a conta de luz, que pode ter aumento superior a 40% em 2015.