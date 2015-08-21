O que muda para o trabalhador com a nova regra do FGTS?

A Câmara dos Deputados concluiu esta semana a votação do projeto de lei que altera a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Sem maioria, o governo negociou ao longo do dia e cedeu a acordo para diminuir o que considera perdas que ocorrerão nos programas habitacionais e projetos de infraestrutura. A aprovação não quer dizer que o texto será aplicado rapidamente — o projeto precisa ser aprovado no Senado Federal, onde o presidente, Renan Calheiros (PMDB­-AL), se aproximou do governo recentemente, e passar pelos vetos da presidente Dilma Rousseff. Ouça o comentário de Bruno Funchal.

Your browser does not support the audio element. Economia e Você - Bruno Funchal - 21-08-15

O sistema de rentabilidade do FGTS era demasiadamente antiquado e bastante punitivo para o trabalhador. Esse fundo que tem como papel principal ser um seguro em situações de demissão e uma ajuda na aposentadoria, não conseguia nem manter o poder de compra do dinheiro, muito menos era competitivo enquanto investimento.

Só para termos uma ideia, fiz uma simulação dos valores do saldo do FGTS para diferentes regras. Acredito que deixa claro quão punitivo era a antiga regra. Vamos supor um trabalhador que ganhe R$ 2.000 por mês, onde 8% desse dinheiro vai mensalmente para a conta de FGTS do trabalhador.

Simulei 4 casos distintos: remuneração pela regra antiga; pela poupança (regra nova a partir de 2019); inflação e CDI (líquido de imposto de renda). Pegando dados dos últimos 5 anos sobre a rentabilidade dos 4 casos, temos que em média, a remuneração do FGTS antigo rendia 3,71% a.a, a poupança 6,96% a.a., a inflação deu 6,53% a.a., e o CDI deu 8,61% a.a.. Vamos considerar 10 anos de contribuição. Ao final do décimo ano o trabalhador teria R$ 185,000 pela regra antiga, R$ 29,000 pela poupança, R$ 28,300 pela inflação e R$ 31,400 pelo CDI. Veja que só com diferença de rendimento a diferença é significativa. Se considerarmos 40 anos essa diferença fica absurda. Ao final do quadragésimo ano o trabalhador teria R$ 185,000 pela regra antiga, R$ 413,000 pela poupança, R$ 370,300 pela inflação e R$ 637,400 pelo CDI!!

Não é a toa que o governo não quer abrir mão do dinheiro, afinal somos credores do governo dando crédito extremamente barato! Aumentando a rentabilidade de maneira justa o governo reduz sua margem de ganho e de novos projetos feitos com nossos recursos, sem levarmos nada por isso.

De qualquer forma a nova proposta passou de forma intermediária, não ajustando completamente nossos rendimentos mas também deixando de ser a remuneração vergonhosa de antes. A proposta cria uma conta com os depósitos feitos a partir de 1º de janeiro de 2016, e a remuneração dos novos depósitos no fundo será de 4% mais TR no ano seguinte à sanção, subirá para 4,75% mais TR no segundo ano? 5,5% mais TR no terceiro ano? e alcançará o rendimento da caderneta de poupança — de aproximadamente 6,2% — no quarto ano, ie, 2019. É importante deixar claro que o reajuste é para novos depósitos, logo todo o saldo até o final de 2015 será remunerado pela regra antiga, o que é lastimável.