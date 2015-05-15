Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Número de falências sobe 24%, puxado por micro e pequenas empresas

Segundo a Serasa Experian, foram realizados 161 pedidos em abril, pior dado para o mês em três anos; economia fraca, alta de custos e valorização do dólar influenciaram

Publicado em 15 de Maio de 2015 às 17:06

Publicado em 

15 mai 2015 às 17:06
Segundo a Serasa Experian, foram realizados 161 pedidos em abril, pior dado para o mês em três anos; economia fraca, alta de custos e valorização do dólar influenciaram.
Economia e Você - Bruno Funchal - 15-05-15
Os pedidos de falências totalizaram 161 em abril e atingiram o maior valor do ano, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações. O resultado significa um crescimento de 15% na comparação com março de 2015, quando foram realizados 140 pedidos. Em relação a abril de 2014, a alta foi de 23,8%, já que houve 130 requerimentos, configurando também o pior dado dos últimos três anos para meses de abril.
Do total de 161 pedidos de falência feitos no quarto mês deste ano, 85 foram de micro e pequenas empresas, 33 de médias e 43 de grandes. Conforme a Serasa, as recuperações judiciais tiveram crescimento de 30,7% em abril ante março, sendo que foram feitas 98 solicitações no quarto mês deste ano e 75 no anterior. As micro e pequenas empresas lideraram a lista de requerimentos de recuperação judicial com 54 pedidos. Na sequência aparecem as médias (29) e, depois, as grandes empresas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados