Número de falências sobe 24%, puxado por micro e pequenas empresas

Segundo a Serasa Experian, foram realizados 161 pedidos em abril, pior dado para o mês em três anos; economia fraca, alta de custos e valorização do dólar influenciaram.

Your browser does not support the audio element. Economia e Você - Bruno Funchal - 15-05-15

Os pedidos de falências totalizaram 161 em abril e atingiram o maior valor do ano, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações. O resultado significa um crescimento de 15% na comparação com março de 2015, quando foram realizados 140 pedidos. Em relação a abril de 2014, a alta foi de 23,8%, já que houve 130 requerimentos, configurando também o pior dado dos últimos três anos para meses de abril.