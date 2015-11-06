Nova regra de aposentadoria não resolve o problema de insustentabilidade do sistema

No quadro Economia e Você na CBN desta sexta-feira (06), o economista Bruno Funchal fala sobre a mudança com a nova regra de aposentadoria, que na opinião dele, não resolve o problema de insustentabilidade do sistema.

A presidente Dilma Rousseff sancionou e publicou no "Diário Oficial da União" a lei que traz nova regra para aposentadoria que varia progressivamente de acordo com a expectativa de vida da população brasileira. De acordo com o texto do DO, as novas regras entram em vigor nesta quinta-feira (5).

Your browser does not support the audio element. Economia e Você - Bruno Funchal - 06-11-15

Apesar de muitas idas e vindas, tantas que geraram grande confusão sobre o que de fato valeria, no final do dia vale a regra 85/95, ajustável periodicamente. Essa nova regra acaba sendo melhor que o sugerido pelo Congresso, o puro e simples fim do fator previdenciário que de uma certa forma ajustava para a mudança de expectativa de vida dos brasileiros, mas certamente pior que do a regra anterior do fator previdenciário, pior para os cofres públicos que têm como maior fonte de déficit a previdência, e pior para as futuras gerações que tem cada vez mais chance de não receber nada por conta da falência do sistema.

Foi vetado, o artigo que autorizava a "desaposentadoria” que é a possibilidade de o aposentado que continuou trabalhando fazer novo cálculo do benefício se continuasse trabalhando por mais 5 anos, tomando por base o novo período de contribuição e o valor dos salários. A possibilidade da “desaposentadoria” foi incluída pela Câmara, por meio de uma emenda, e geraria rombo à Previdência Social de R$ 70 bilhões em 20 anos, segundo o governo.

Na justificativa ao veto publicada nesta quinta-feira, o governo afirma que a medida "contraria os pilares do sistema previdenciário brasileiro, cujo financiamento é intergeracional e adota o regime de repartição simples", o que de fato é verdade e é esse o maior problema da previdência brasileira.

Nova fórmula de aposentadoria

A fórmula aprovada pelo Legislativo, na época, permitia aposentadoria integral quando a soma da idade e do tempo de contribuição atingisse 85, para as mulheres, e 95, para os homens.

A presidente Dilma Rousseff vetou esse cálculo, sob a justificativa de que aumentaria o rombo na Previdência Social, e editou a medida provisória com outras regras.

A lei sancionada pela presidente nesta quinta-feira (5) indica que a primeira alta na soma, de 85/95 para 86/96, será em 31 de dezembro de 2018. A partir daí, será adicionado um ponto no cálculo a cada dois anos.

Veja abaixo como fica a pontuação mínima para homens e mulheres, em cada dois anos, para receber 100% do benefício de aposentadoria:

- Em 31 de dezembro de 2018: 86 para mulheres e 96 para homens

- Em 31 de dezembro de 2020: 87 para mulheres e 97 para homens

- Em 31 de dezembro de 2022: 88 para mulheres e 98 para homens

- Em 31 de dezembro de 2024: 89 para mulheres e 99 para homens

- Em 31 de dezembro de 2026: 90 para mulheres e 100 para homens

De qualquer forma essa nova lei vai aumentar o impacto nas contas da Previdência de tal forma que, mais cedo ou mais tarde, o governo terá de criar uma idade mínima para a aposentadoria.

O ideal seria o estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria combinado ao fator previdenciário. Essa combinação tentaria acabar com a regra aprovada agora, que é bem mais generosa por parte do Congresso.

Os altos gastos com a previdência são o maior problema do país. Para se ter uma ideia, em 1988 a despesa do INSS era de 2,5% do PIB enquanto a projeção para este ano prevê que o gasto fique perto de 7,5% do PIB. Nós estamos em uma trajetória grega causada pela previdência, e quando vem uma reforma é para piorar.