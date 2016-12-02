No Brasil, para onde vão os juros?

Em linha com as expectativas de mercado, o Banco Central baixou pela segunda vez consecutiva a taxa de juros básica da economia. Apesar da maior parte das apostas serem por queda de 0,25 p.p., havia quem apostasse numa queda mais agressiva, de 0.5 p.p., por conta do fraco desempenho da economia. A Selic está agora em 13,75% ao ano, com sinalização da manutenção do ritmo de corte.

Your browser does not support the audio element. Economia e Você - Bruno Funchal - 02-12-16

Os resultados recentes do PIB poderiam trazer suspeita de uma redução mais agressiva dos juros, afinal, a economia está patinando e a retomada está lenta apesar da leve melhora (queda de 0,8% no terceiro tri comparado com uma queda de 1,6% no ano anterior). Em seu comunicado, os membros do Comitê destacaram que "o conjunto dos indicadores divulgados desde a última reunião do Copom sugere atividade econômica aquém do esperado no curto prazo, o que induziu reduções das projeções para o PIB em 2016 e 2017. A evidência disponível sinaliza que a retomada da atividade econômica pode ser mais demorada e gradual que a antecipada previamente". Mas é importante lembrar que o papel do Banco Central é colocar os preços sobre controle, isto é, inflação na meta. Como temos visto os preços estáveis, com projeções positivas para 2017 e 2018 (expectativa de mercado de 4,9% e 4.5% para 2017 e 2018), Banco Central pôde manter a tendência de queda dos juros. A expectativa é de que a taxa Selic chegue a 10,75% em dezembro de 2017 e 10% em dezembro de 2018.

O Bacen afirmou que inflação tem se mostrado mais favorável que o esperado, em parte em decorrência de quedas de preços de alimentos, mas também com sinais de desinflação mais difundida. Porém, essa redução precisa ser feita com parcimônia por conta do repique do dólar causado pelo efeito Trump, o resultado das eleições nos EUA espalhou incertezas nos mercados, gerou alta do dólar e queda da bolsa nas economias emergentes, e devido à instabilidade política que pode colocar em risco o ajuste fiscal. As turbulências políticas que coloquem em risco a reforma da previdência e a PEC do teto podem atrapalhar o andamento da economia uma vez que os níveis de gastos continuariam altos, pressionando a inflação.

É preciso lembrar que o Banco Central está recuperando sua credibilidade perdida nos últimos anos. Assim, qualquer atitude mais agressiva na redução dos juros que dificulte a queda da inflação pode ser um retrocesso para a credibilidade do banco, tão importante para o funcionamento do sistema de metas de inflação.

Além dessa pequena mexida nos juros, tivemos uma notícia de grande importância vinda da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que pode limitar os juros do cartão de créditos a duas vezes a taxa do CDI (próxima a SELIC). A proposta seguirá para votação em Plenário. Assim, se o projeto fosse transformado em lei, a taxa anual dos cartões de crédito ficaria limitada ao dobro dessa quantia: 28%. Autor do projeto é o senador Ivo Cassol (PP-RO).

Ninguém acha que as taxas de juros são extremamente altas no Brasil, mas se essa fosse a solução já teria sido feito há muito tempo, a economia não funciona assim.

A taxa de juros é um preço, o preço da moeda. Com preço você não pode simplesmente definir de forma arbitrária um valor. Temos vários exemplos do que acontece quando isso ocorre. Lembre-se do Brasil da década de 80 quando congelamos os preços. O que aconteceu? Veja a Venezuela que impôs uma política de preço máximo para a energia elétrica, o que aconteceu? Apagão, pararam de investir e produzir energia. O que vai acontecer no Brasil é isso, os bancos vão simplesmente parar de ofertar crédito (se fizer vai dar prejuízo), e o consumo vai despencar com consequências sérias para a economia.

Uma pessoa com o mínimo de bom senso sabe que não podemos tratar o problema pela consequência e sim pela causa. Qual a causa das taxas de juros para os consumidores serem tão altas? Primeiro, a falta de concorrência do setor bancário, e segundo o risco de inadimplência.

Temos observado um mercado bancário cada vez mais concentrado nas mãos de poucos grandes bancos. Só para termos um exemplo no Estados Unidos existem mais de 5300 bancos, enquanto que no Brasil temos pouco mais de 100, sendo que a maior parte do mercado está nas mão de 4 grandes bancos privados e 2 públicos, logo temos praticamente um Oligopólio no Brasil. Isso é resultado de diversas fusões autorizadas pelo CADE, ocorridas nos últimos anos.

Enfim, ao invés de discutirmos mudanças que tragam efeitos positivos de longo prazo como mais concorrência entre os bancos, cadastro positivo, etc, trazem essa bomba para atrapalhar ainda mais o andamento da economia. Das duas uma, ou a ação é eleitoreira ou a ignorância é extrema.