Mais um round na batalha contra o déifcit fiscal

O início do governo Dilma 2 começou a apontar para uma nova direção no que diz respeito a farra fiscal. O péssimo resultado de 2014, déficit primário de 20 bilhões, sendo o pior resultado em 18 anos deram um choque de realidade no governo e ações começaram a ser tomadas para mudar esse cenário. Pior que o déficit era a falta de credibilidade de o governo vinha trazendo, com sua contabilidade criativa e pedaladas.Quem vem carregando a bandeira do ajuste fiscal é o ministro Joaquim Levy, e vem fazendo o possível dentro das possibilidades. O principal para ele é justamente voltarmos a ter superávit e credibilidade. Com isso começou o mandato aumentando impostos sobre combustíveis (iniciado em 1º de fevereiro), além de atentar a presidência pela grande necessidade de corte de gastos. Mesmo com tais ajustes o resultado fiscal para o primeiro bimestre de 2015 foi bastante ruim, com as contas do governo registraram em fevereiro o pior resultado para o mês desde o início da série histórica, em 1997, déficit primário de R$ 7,35 bilhões no mês passado.Assim, no início de abril, novos aumentos de impostos foram anunciados, como o PIS/Cofins sobre aplicações financeiras de algumas empresas. O tributo, que estava com alíquota zerada desde 2004, passa a ser cobrado, em julho, com percentual de 4,65%. A Receita estima que a medida vá engordar a arrecadação em R$ 2,7 bilhões este ano. Com isso, o que o governo vinha fazendo, na prática era colocar todo o peso do ajuste fiscal nos ombros dos contribuintes, dado que todo esforço estava sendo feito por conta de aumentos de impostos e não por redução de gastos. A maior ação do governo para a redução de gastos vinha sendo costurada há semanas, que esteve em discussão na câmara na noite de quarta feira: são as MP 665 e 664. Essas medidas provisórias trazem as seguintes propostas de mudanças nos direitos trabalhistas:MP 665 (direitos trabalhistas)- Seguro desemprego: aumenta de 6 para 18 meses o período de carência para receber o benefício, para o segundo pedido, 12 meses.- Abono salarial: Passa de 30 dias para 6 meses para ter o direito a receber, e o valor é proporcional ao tempo trabalhado.MP 664 (direitos previdenciários)- Pensão por morte: antes não havia tempo mínimo de contribuição e união estável e a pensão seria vitalícia, a proposta era que tivesse 2 anos de contribuição e acaba o beneficio vitalício para conjugues jovens;- Auxílio doença: a empresa paga o auxílio para os primeiros 15 dias depois o INSS assume o valor a ser pago esse valor é igual ao da ultima contribuição, a proposta sugere 30 dias para a empresa e o valor pago seria a media dos últimos 12 meses.O valor estimado a ser poupado pelo governo com a aprovação das MPs em seu formato original seria de aproximadamente 18 bi. Em negociação para aprovação o governo não foi bem sucedido na aprovação do texto na sua forma original. O texto final acabou como uma solução intermediária ao que ambas as partes queriam.O texto final vem com o seguro desemprego de 12 meses de carência (2 bi de economia), o abono salarial será pago se houver comprovação de 3 meses de trabalho (seriam 7 bi, mas só passa a valer a partir de 2016). Em relação aos direitos previdenciários, a pensão por morte fica garantida após 18 meses de contribuição e ´necessário comprovar o mínimo de casamento ou união estável de 2 anos; e com relação ao auxilio doença fica a empresa com dever de pagar os 30 dias.O resumo da ópera é que o texto final traz um prejuízo de 9 bilhões para o governo, pois esperava economizar 18 e conseguiu a metade disso. Agora o dever do governo é procurar meios de compensar esse insucesso. Ontem, o governo foi claro, por meio do vice-presidente Michel Temer, ao dizer que perdas na análise do ajuste fiscal pelo Congresso serão compensadas com cortes no orçamento. Até o fim do mês, a equipe econômica de Dilma Rousseff terá que apresentar o tamanho do contingenciamento do orçamento deste ano e poderá afiar a tesoura, a depender do comportamento dos parlamentares.