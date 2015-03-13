IBGE faz mudanças no cálculo do PIB e resultados sobem

Sabe quando você precisa medir uma parede, mas não tem instrumento na hora? No meio da correria você primeiro mede em passos. "Ah, essa parede deve ter uns 3,5 passos". Depois você mede em palmos. "Ah, acho deu uns 25 palmos". Depois usa uma trena. E com os instrumentos mais modernos, quem sabe até um aparelhinho a laser que calcula na virgula.Ao longo desse processo, o tamanho da parede não mudou. Mas a precisão da sua medida, sim. É algo parecido que aconteceu com a medida do PIB. O IBGE mudou a régua, usando novas recomendações de entidades internacionais como a ONU, o FMI, a OCDE e o Banco Mundial.